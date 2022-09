Los demócratas siguen recuperando terreno de cara a las elecciones que Estados Unidos celebrará en noviembre, según un sondeo publicado hoy por The New York Times, que señala que el partido de Joe Biden se están viendo beneficiado por las bajadas de los precios de la gasolina y por sus recientes éxitos legislativos, así como or la atención en torno al aborto y al expresidente Donald Trump.

La encuesta elaborada por el periódico y el Siena College apunta que el 46 % de los votantes registrados planea apoyar al partido demócrata al Congreso en su distrito, frente un 44 % que prefieren al republicano.