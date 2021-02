Varios senadores republicanos pusieron este martes en duda la valía de Xavier Becerra, nominado por el presidente, Joe Biden, a encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), para liderar la lucha contra la pandemia del covid-19 por su "falta de experiencia en el sector sanitario".

"No me convence, no estoy seguro de que tenga la experiencia o habilidad necesaria para hacer este trabajo en este momento (...) Aunque tengo la mente abierta", señaló el senador Richard Burr, el republicano de mayor rango en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones de la Cámara Alta.