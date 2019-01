El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), llega a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para la entrega de su memoria y cuenta, el lunes 14 de enero de 2019, en Caracas (Venezuela). EFE/Archivo

Un grupo de personas respaldó hoy en Washington al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y criticó al gobernante de EE.UU., Donald Trump, después de que reconociera al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como el mandatario legítimo "interino" del país caribeño.

Al grito de "Maduro sí, Trump no", "Maduro sí, yanqui no" y otras arengas en inglés, los manifestantes se declararon contrarios al intervencionismo y reclamaron a Trump que se ocupe de Estados Unidos y no de la política interna de otros países, dijo a Efe un testigo que habló bajo la condición del anonimato.