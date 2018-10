El secretario del Departamento de Defensa, James Mattis, consideró hoy que la salida del presidente sirio, Bachar al Asad, del poder será necesaria para alcanzar la paz en el país, ya que, afirmó, unas elecciones convocadas por su Gobierno carecerían de "credibilidad".

"Creo que finalmente Al Asad tendrá que ser sacado del poder. No creo que ninguna elección organizada bajo los auspicios del régimen sirio vaya a tener ninguna credibilidad para el pueblo sirio o para la comunidad internacional", declaró Mattis en una ponencia celebrada en el US Institute of Peace (USIP).