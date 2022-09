La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a su marido, el expresidnete Donald Trump (2017-2021) de subestimar la gravedad de la pandemia, según un nuevo libro escrito por periodistas de CNN y The New York Times, dos medios muy críticos con el exmandatario.

En el libro, Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker aseguran que Melania acusó a su marido de estar empeorando la situación y de no hacer lo suficiente para contener una pandemia de covid-19 que ella ya predecía que iba a ser "muy mala".