8 may 2020

EFE News México 8 may 2020

"El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios", expresó en Twitter el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. EFE/José Méndez/Archivo

El Gobierno de México aseguró este viernes que "no oculta" datos sobre fallecidos por COVID-19 en el país, en respuesta a un reportaje del The New York Times según el cual la cifra de muertos en la capital mexicana es tres veces mayor a los 696 registrados oficialmente.

"El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios", expresó en Twitter el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.