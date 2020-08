Movilización de votantes en Florida, un buen augurio para las presidenciales

A Poll Deputy inspects the vote process in the 2020 Florida Primary in Hialeah, Florida, USA, 18 August 2020. EFE/EPA/Cristobal Herrera

Voters cast their ballots in the 2020 Florida Primary in Hialeah, Florida, USA, 18 August 2020. EFE/EPA/Cristobal Herrera