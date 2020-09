A volunteer wipes the screen of a polling station displaying 'I Voted'. EFE/EPA/Etienne Laurent/File

Las organizaciones United We Dream Action y PAC United We Dream lanzaron iniciativas con miras a movilizar a las urnas en las elecciones del 3 de noviembre a seis millones de votantes latinos, que incluyen a jóvenes, indecisos o aquellos que votan por primera vez.

El PAC (Comité de Acción Política) United We Dream cuenta con la iniciativa "Here To Stay 2020" (Aquí para Quedarnos), el mayor esfuerzo de movilización en su historia, de acuerdo con un comunicado.