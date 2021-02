El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó este lunes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería convocar una "reunión urgente" para abordar el "acaparamiento de vacunas" contra la covid-19 llevado a cabo por los países donde están los laboratorios.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.