La representante demócrata Alexandra Ocasio Cortez presentó 21 proyectos de ley "sustantivos" durante el pasado Congreso pero fue calificada entre las "menos eficientes" en el 2020, según los resultados de un análisis del trabajo de los legisladores del Centro para la Legislación Efectiva (CEL).

"Presentó muchos proyectos de ley, pero no logró que recibieran ningún tipo de acción en el comité o fuera del comité y si no pueden pasar por el comité, no pueden aprobarlo en la Cámara" de Representantes, dijo al New York Post Alan Wiseman, codirector del CEL y analista político de la Universidad Vanderbilt (Tenesí), que hizo el estudio con la Universidad de Virginia.