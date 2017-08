El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, rechazó hoy cualquier tipo relativismo sobre supremacistas blancos y neonazis, tras la ambigua reacción del presidente Donald Trump ante los episodios violentos del pasado día 12 en Charlottesville (Virginia).

"Las condenas inmediatas de izquierda, derecha y centro afirmaron que aquí no hay confusión entre el bien y el mal. No hay lados. No hay otro argumento. No toleraremos esta odiosa ideología en nuestra sociedad", dijo Ryan en un comunicado emitido hoy por su oficina.