Fotografía cedida por la campaña electoral de Candace Valenzuela, madre y educadora, nacida en la población fronteriza de El Paso, de madre mexicoestadounidense y padre afroamericano, y quien se impuso en las primarias del Partido Demócrata en el Distrito 24 de Texas, al que espera representar en la Cámara de Representantes a partir de enero. EFE/Candace for 24 /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por la campaña electoral de Candace Valenzuela, candidata del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes por el Distrito 24 de Texas, donde aparece caminando junto a su esposo, sus dos hijos y su perro. EFE/Candace for 24 /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Su historia podría inspirar la versión femenina "The pursuit of Happiness", la película que protagonizó Will Smith sobre Chris Gardner, un hombre que quedó en la calle junto a su hijo pero logró llegar a Wall Street. Con 35 años, Candace Valenzuela, quien perdió su casa cuando era niña, aspira a convertirse el próximo 3 de noviembre en la primera congresista latina y afroamericana en Estados Unidos.

La candidatura de Valenzuela ha cobrado fuerza en un país sacudido por las protestas contra la violencia policial y el racismo y por el endurecimiento de la política antiinmigrante de la Administración del presidente Donald Tump.