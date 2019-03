El senador republicano Lindsey Graham realiza una pregunta al nominado a fiscal general de EE.UU., William Barr (no aparece en la fotografía), durante una comparecencia ante el Senado para su confirmación en el cargo en el Capitolio, Washington D.C (Estados Unidos), el 15 de enero de 2019. EFE/Archivo

El influyente senador republicano Lindsey Graham insinuó hoy una amenaza contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, "si no hay pacto", después de la fracasada cumbre con el presiente, Donald Trump, en Vietnam.

"Hablando del 'Hombre Cohete' (en referencia al líder norcoreano) que no podía estar aquí, si no pacta con Trump no estará en ningún lugar por mucho más tiempo", dijo Graham en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra estos días a las afueras de Washington.