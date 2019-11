El presidente Donald Trump se mostró hoy abierto a testificar ante el Congreso por escrito en el marco de las investigaciones sobre un posible juicio político contra él, después de que varios funcionarios del Gobierno hayan hecho pública su preocupación por el comportamiento del mandatario en el "caso Ucrania".

"A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a enfocarse (en temas legislativos). ¡Me lo estoy planteando seriamente!", dijo Trump en Twitter sobre un hipotético testimonio suyo.