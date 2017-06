El presidente, Donald Trump, dijo hoy que él no posee cintas ni grabó sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey, pero matizó que no tiene "ni idea" de si existen grabaciones de esos encuentros.

"Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información recientemente reportados, no tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no tengo, ningún tipo de grabaciones", comentó Trump en su cuenta de Twitter.