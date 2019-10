El presidente de los EE. UU., Donald J. Trump (R) señala un jersery del equipo de St. Louis Blues que se le dio cuando camina por la Columnata a su salida de un evento que organiza el Stanley Cup Champions St. Louis Blues de 2019 en el Rose Garden of the White Cámara en Washington, DC, EE. UU., el 15 de octubre de 2019. EFE/EPA/Michael Reynolds/Archivo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cancelado las suscripciones de la Casa Blanca a los diarios The New York Times y The Washington Post y ha instruido a todas las agencias del Gobierno para que hagan lo mismo, informaron este jueves fuentes oficiales.

"No renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.