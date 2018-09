El presidente Donald Trump atacó de nuevo como una "estafa" el libro del periodista Bob Woodward, muy crítico con el mandatario y que dibuja una Casa Blanca de "manicomio", y que ha irritado al mandatario.

"El libro de Woodward es una estafa. No hablo de la manera en la que me citan. Si lo hiciese no habría sido elegido Presidente. Esas citas son inventadas", subrayó Trump en su cuenta de Twitter.