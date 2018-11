Ivakna Trump (d), y su hijo Joseph Kushner (i) observan el acto de perdón por Acción de Gracias en la Casa Blanca de Washington, (EE.UU.), hoy, 20 de noviembre del 2018. Ivanka, la hija y asesora del presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó una cuenta personal de correo electrónico para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca, según reveló hoy el diario The Washington Post. EFE

Ivakna Trump (d), y su hijo Theodore Kushner (i) observan el acto de perdón por Acción de Gracias en la Casa Blanca de Washington, (EE.UU.), hoy, 20 de noviembre del 2018. Ivanka, la hija y asesora del presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó una cuenta personal de correo electrónico para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca, según reveló hoy el diario The Washington Post. EFE

El presidente, Donald Trump, defendió hoy a su hija y asesora Ivanka Trump, a la que los demócratas de la Cámara Baja planean investigar por el uso de su correo personal para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca.

"Todo son noticias falsas. Lo que hizo está en los registros presidenciales. No hubo borrado, no hubo nada", incidió Trump ante los periodistas sobre las informaciones sobre su hija, que fueron publicadas este lunes por el diario The Washington Post.