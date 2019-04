El presidente estadounidense, Donald Trump, atiende a los medios antes de embarcar en el Marine One, en la Casa Blaca de Washington (EEUU). EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado no haber leído el informe de la investigación de la llamada trama rusa, elaborado por el fiscal especial Robert Mueller y que desde hace dos semanas se encuentra en poder del Departamento de Justicia, pese a tener "todo el derecho a hacerlo".

"No he leído el informe Mueller aún, a pesar de que tengo todo el derecho a hacerlo. Solo conozco las conclusiones, y la más grande: No Hubo Colusión", escribió el mandatario este sábado en su cuenta personal de Twitter.