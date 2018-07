El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin (no aparece en imagen), ofrecen una rueda de prensa conjunta tras la cumbre formal entre ambos dirigentes celebrada en el Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, hoy, 16 de julio de 2018. EFE

El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que tiene una "gran confianza" en los servicios de inteligencia del país, poco después de desautorizar a las agencias de espionaje en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Como he dicho hoy y muchas veces anteriormente: 'Tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia'. Sin embargo, también me doy cuenta de que para poder construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado", sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.