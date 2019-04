El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que llevaría al Tribunal Supremo un posible juicio político del Congreso en su contra, tras la publicación parcial del informe sobre la investigación de la trama rusa.

"Si los demócratas partidistas alguna vez trataran de hacer un juicio político en mi contra, primero me dirigiría al Tribunal Supremo de Estados Unidos. No solo no hay 'crímenes graves o delitos menores¡, sino que no existen delitos por mi parte", dijo Trump en su cuenta de Twitter.