El presidente, Donald Trump, dijo hoy que no está "de acuerdo" con aquellos simpatizantes suyos que este miércoles entonaron cánticos racistas contra una congresista musulmana, Ilhan Omar, durante uno de sus mitines.

"No me gustó escuchar ese cántico. No estoy de acuerdo", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval.