El presidente Donald Trump emplea a inmigrantes "sin papeles" para limpiar y otros servicios en el club que el magnate tiene en el estado de New Jersey, según desveló hoy The New York Times.

En un extenso reportaje, el rotativo recogió el testimonio de dos mujeres que han trabajado o trabajan en el exclusivo club de golf del empresario en Bedminster (New Jersey), donde Trump pasa varios días al año y su hija Ivanka se casó con Jared Kushner, ambos ahora asesores presidenciales.