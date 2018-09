El presidente Donald Trump anunció hoy que ha suspendido el proceso de publicación de unos documentos clasificados que él mismo había solicitado sobre la investigación de la trama rusa ante la posibilidad de que perjudique a las pesquisas.

"Me reuní con el Departamento de Justicia por la desclasificación de varios documentos. Aceptaron publicarlos, pero aseguraron que hacerlo podría tener un impacto negativo en la investigación rusa. Además, algunos aliados clave me han pedido no publicarlos", aseguró el presidente en su cuenta de Twitter.