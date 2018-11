El presidente de EE.UU., Donald Trump, responde hoy a preguntas de los periodistas, en la Casa Blanca, en Washington, DC (EE.UU.). El presidente Trump viaja hoy a Mississippi, donde va a participar en una mesa redonda sobre el programa First Step. EFE

El presidente, Donald Trump, insinuó hoy que el acuerdo del "brexit", refrendado este domingo por los miembros de la Unión Europea (UE) y pendiente de aprobación en Londres, impediría que el Reino Unido pueda "comerciar con Estados Unidos".

"Ahora mismo, parece que el Reino Unido no podría comerciar con EE.UU. No creo que la primera ministra (Theresa) May quisiese eso y espero que pueda hacer algo al respecto", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas antes de salir de viaje para un acto electoral en Misisipi, en el sur del país.