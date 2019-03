El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la cancelación de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur por el gasto que suponen para su país.

"El motivo por el que no quiero ejercicios militares con Corea del Sur es para ahorrar cientos de millones de dólares a EE.UU. que no nos son reembolsados. Esa era mi postura antes de que me convirtiera en Presidente. ¡También reducir tensiones con Corea del Norte en este momento es algo bueno!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.