El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que no considera que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) deba involucrarse en la investigación de supuesto abuso por parte de su nominado para juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.

"No creo que el FBI deba involucrarse porque ellos no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, lo creería. Como decís, este no es precisamente su ámbito", comentó el mandatario, quien también aseguró que los senadores "harán un buen trabajo".