El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, hace comentarios durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Scott Morrison (no en la foto) de Australia en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 20 de septiembre de 2019. EFE/EPA/Ron Sachs / POOL/Archivo

El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uno de los candidatos demócratas para presidente de los Estados Unidos, pronuncia un discurso sobre sus planes de política exterior durante una aparición en el Graduate Center de la City University of New York en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 11 de julio. 2019. EFE/EPA/Justin Lane/Archivo