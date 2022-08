El último presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeó hacer un gran desfile militar en el año 2017, pero no quería a "tipos heridos" que "no le hacían quedar bien", según el relato de un general que aparece en el último libro sobre los años del expresidente derrotado en las últimas elecciones.

El libro "The Divider: Trump in the White House", que hoy publica en exclusiva la revista The New Yorker, ha sido escrito por dos periodistas que recogen algunas de las conversaciones entre Trump y sus más cercanos colaboradores militares, que frecuentemente derivaban en controversias sobre la visión del país y del gobierno.