El presidente Donald Trump presumió hoy de ser abstemio hasta el punto de no haber bebido ni "una cerveza" en su vida, y dijo que sería "un desastre" si lo hubiera hecho.

"Yo no bebo. Puedo decir honestamente que no he bebido ni una cerveza en mi vida. Es una de mis pocas virtudes", dijo Trump durante una conferencia de prensa.