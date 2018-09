El presidente, Donald Trump, estuvo a punto de ordenar el año pasado el asesinato del líder sirio, Bachar al Asad, y en una ocasión llamó "retrasado mental" a su fiscal general, Jeff Sessions, según un nuevo libro del periodista Bob Woodward del que hoy se conocieron algunos detalles.

"Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca"), que saldrá a la venta el próximo 11 de septiembre, es un análisis del caos en el Ala Oeste a cargo de Woodward, cuyo trabajo en el diario The Washington Post para desentrañar el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon (1969-1974).