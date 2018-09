El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó hoy poner una fecha límite para la desnuclearización de Corea del Norte, días después de que su Departamento de Estado indicara que ese proceso debe completarse antes de enero de 2021.

"No quiero entrar en el juego del tiempo. Le he dicho a (el secretario de Estado estadounidense) Mike (Pompeo) que no se meta en el juego del tiempo", dijo Trump en una conferencia de prensa en Nueva York, y añadió que no importa si el proceso dura "dos años, tres años o cinco meses".