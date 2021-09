Poco se sabe de la reunión de 90 minutos que mantuvieron el entonces presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo ruso Vladímir Putin hace dos años en los márgenes del G-20, pero un nuevo libro revela que el estadounidense quiso hacerse el duro delante de las cámaras de televisión.

Los detalles aparecen en el libro de la que fuera portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grisham, "I'll Take Your Questions Now" (Aceptaré vuestras preguntas ahora), que saldrá a la venta en EE.UU. el 5 de octubre aunque los diarios The Washington Post y The New York Times accedieron a una copia por adelantado.