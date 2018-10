El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne hoy con su vicefiscal general, Rod Rosenstein, en el avión presidencial Air Force One entre rumores sobre su posible salida del Gobierno aunque el mandatario aseguró hoy que no prevé despedirle.

"No, no lo tengo planeado", expresó Trump al ser preguntado por un periodista sobre si tenía pensado despedir a Rosenstein, con quien dijo que tiene "una buena relación": "Me llevo muy bien con él", dijo antes de acceder a la aeronave.