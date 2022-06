Yotuel: Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, el régimen no

El cantante cubano Yotuel Romero afirmó este miércoles que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, celebrada esta semana en Los Ángeles (EE.UU.), y subrayó que el que no está invitado es el "régimen" de Miguel Díaz-Canel.

"Dicen que no invitaron a Cuba, pero no. No invitaron al régimen. Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias, que se juntaron y hablaron", dijo el cantante a Efe tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la cumbre.