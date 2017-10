Fotografía de archivo fechada el 3 de mayo de 2016 del exjefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort (c), tras un discurso del presidente de EEUU, en la víspera de las primarias en Indiana, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Archivo

Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, se entregó hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado en el país.

El diario The New York Times fue el primero en informar de la orden de arresto contra Manafort y su antiguo socio comercial Rick Gates, aunque los cargos en su contra todavía no se conocen.