El jefe del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aseguró hoy que el FBI no ha encontrado indicios de supuestos abusos cometidos por el nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, tras leer el informe redactado por esta agencia.

"No hay nada que no supiésemos ya. Estas acusaciones no corroboradas han sido inequívocas y repetidamente rechazadas por el juez Kavanaugh, y ni el Comité Judicial ni el FBI pudieron localizar alguna tercera parte que pudiera confirmar alguna de las alegaciones. (...) Esta investigación no encontró indicios de mala conducta", expresó Grassley en un comunicado.