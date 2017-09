Irma pierde fuerza en Florida pero deja devastación y crisis a su paso

Men walk through toppled trees along Brickell Avenue after the full effects of Hurricane Irma struck in Miami, Florida, USA, 10 September 2017. EFE

The rough waters where the Miami River meets Biscayne Bay shows the full effects of Hurricane Irma strike in Miami, Florida, USA, 10 September 2017. EFE