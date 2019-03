Kevin Downing (c), Thomas Zehnle (izq) y Richard Westling (dcha), los abogados de Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, ofrece declaraciones este jueves a su salida del Tribunal de Distrito en Alexandria, Virginia (EE.UU.). Manafort fue condenado el jueves 8 de marzo de 2019 a tres años y once meses de prisión por los ocho delitos de fraude de los que fue declarado culpable en agosto pasado. La condena contra Manafort no tiene relación con las actividades que desempeñó como jefe de la campaña de Trump, aunque es producto de la investigación sobre la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. EFE/Archivo