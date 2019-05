Algunos conductores de las empresas de servicios de transporte Uber y Lyft protestaron hoy y llamaron a un paro por los bajos sueldos que a su juicio les pagan, dos días antes de que la primera de ellas salga a bolsa en una operación multimillonaria.

Los organizadores de la protesta habían llamado a los conductores de ambas compañías, que no están empleados por ellas ni tienen un salario fijo, sino que ganan dinero como autónomos y en función de los viajes que realicen, a dejar de circular durante la hora punta de la mañana del miércoles en varias ciudades.

Las urbes en las que se había planeado un paro coordinado del servicio son Nueva York, Filadelfia, Chicago, Minneapolis, Boston, San Francisco y Los Ángeles, además de otras localidades en Reino Unido, Australia y Brasil.

Ni los organizadores ni las empresas ofrecieron datos de seguimiento de la huelga, pero todo indica que fue bastante bajo, ya que las aplicaciones tanto de Uber como de Lyft mostraban un gran número de vehículos circulando durante esas horas en lugares como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Además, los precios por trayecto no variaron con respecto a los de una jornada normal, lo que señala que la oferta de conductores se mantuvo constante, ya que estos fluctúan en función de la oferta y la demanda.

Además del parón, los organizadores convocaron protestas ante la sede de Uber en San Francisco y en puntos icónicos de Nueva York, Boston y Los Ángeles.

En el caso de San Francisco, alrededor de una treintena de conductores de ambas empresas se concentraron ante una enorme presencia mediática delante de las oficinas de Uber en la céntrica calle Market de la ciudad.

"Llevo tres años conduciendo para Uber y desde entonces el dinero que gano se ha reducido a prácticamente la mitad. Lo que estamos viendo con la salida a bolsa sugiere que esta erosión no ha terminado aún y para mí es devastador", explicó a Efe Jeffrey Perry, quien vive en Sacramento (California) pero acudió a San Francisco a protestar.

"Conduzco unas 50 ó 60 horas a la semana y, aun así, tengo que tener un segundo empleo para poder salir adelante. Quejarse a la compañía es como hablar con una pared", añadió.

En Nueva York, decenas de personas se concentraron ante el toro de Wall Street convocados por la Alianza de Trabajadores del Taxi de la ciudad, mostrando pancartas en la que se leía "¡Eh Uber! No puedes explotarnos, no puedes comprarnos, no puedes dividirnos, no puedes pararnos".

La directora ejecutiva de la organización, Bhairavi Desai, afirmó que iban hoy a la huelga para mandar a estas compañías el mensaje de que no tienen "miedo de pelear y enfrentarlas directamente".

El sindicato demanda para los conductores neoyorquinos garantizar que reciben entre el 80 y el 85 % de la tarifa, que Lyft y Uber dejen de desactivar sus cuentas sin aviso o causa, y que acaben con la pobreza que enfrentan los trabajadores por este modelo de empleo.

"Trabajo entre 70 y 80 horas semanales y Uber todavía me trata de trabajador a media jornada", denunció uno de los trabajadores en huelga, Inder Parmar, en declaraciones recogidas a través de las redes sociales.

Parmar confesó que, de no contar con el apoyo de su familia, "sería uno de los conductores muertos", en referencia a los siete trabajadores de estas aplicaciones que se suicidaron el año pasado en Nueva York.

Uber saldrá este viernes a la Bolsa de Nueva York con una operación en la que pretende valorarse en 79.000 millones de dólares, pero con el fantasma de su competidora Lyft, que se adelantó en marzo y que ha perdido el 20 % de su valor desde su debut. EFEUSA

