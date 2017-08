El senador John McCain dijo hoy que los "grandes líderes" no amenazan a otros países a no ser que estén "listos para actuar", tras el ultimátum que hizo el presidente Donald Trump a Corea del Norte. EFE/ARCHIVO

El senador John McCain dijo hoy que los "grandes líderes" no amenazan a otros países a no ser que estén "listos para actuar", tras el ultimátum que hizo el presidente Donald Trump a Corea del Norte.

"Los grandes líderes que he conocido, no amenazan a no ser que estén listos para actuar y no estoy seguro de que el presidente Trump esté listo para actuar", dijo McCain, que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en declaraciones a la emisora KTAR de Phoenix (Arizona).