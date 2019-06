"Donald Trump is not welcome here" (Donald Trump, no es bienvenido aquí) es el grito que hoy lanzaron decenas de miles de personas en el centro de Londres, para emitir un inequívoco mensaje de repulsa al viaje de Estado del presidente de Estados Unidos al Reino Unido.

Apenas cabía un alfiler en la plaza de Trafalgar, un enclave habitualmente concurrido, en el que hoy casi no se podía caminar. Ciudadanos cabreados armados con carteles, caretas o pelucas reprochaban al mandatario norteamericano sus políticas "divisorias", su "fanatismo" y su "estrechez de miras".