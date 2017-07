"Vamos a ganar tanto que puede que os canséis de ganar". El eco triunfal de la campaña que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca quedó apagado esta semana por la resistencia de Obamacare a los envites republicanos, dejando al presidente sin grandes triunfos de los que presumir tras medio año en el poder.

"Vais a decir -seguía Trump hace un año-, por favor, por favor, son demasiadas victorias, no podemos soportarlo más. Señor presidente, es demasiado. Y yo responderé, no, no lo es, tenemos que seguir ganando, tenemos que ganar más, ganaremos más".