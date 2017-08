La tormenta Harvey, que tocó hoy tierra en el estado de Luisiana, ha causado la muerte de más de 20 personas, una cifra que está creciendo en las últimas horas y que se espera que aumente a medida que los servicios de emergencia se abren camino entre las aguas.

Según los datos recopilados por el diario "The Washington Post", al menos 22 personas han muerto, una cifra que "The New York Times" eleva a 30.