El presidente, Donald Trump, consideró hoy "muy injusto" que el hecho de que su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, mintiera al Buró Federal de Investigaciones (FBI) "haya arruinado su vida".

"Me siento muy mal por el general Flynn. Me siento muy mal. Ha llevado una vida fuerte y me siento muy mal por esto. Diré esto. Hillary Clinton mintió muchas veces al FBI y nada le ocurrió", dijo hoy Trump en unas breves declaraciones a los periodistas.