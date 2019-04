El presidente estadounidense, Donald Trump, atiende a los medios antes de embarcar en el Marine One, en la Casa Blaca de Washington (EEUU). EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado no haber leído el informe de la investigación de la llamada trama rusa, elaborado por el fiscal especial Robert Mueller y que desde hace dos semanas se encuentra en poder del Departamento de Justicia, pese a tener "todo el derecho a hacerlo".

"No he leído el informe Mueller aún, a pesar de que tengo todo el derecho a hacerlo. Solo conozco las conclusiones, y la más grande: No Hubo Colusión", escribió el mandatario este sábado en su cuenta personal de Twitter.

Después de cerca de dos años de investigación, Mueller entregó el pasado 22 de marzo su informe completo al fiscal general de EE.UU., William Barr, quien de momento solo ha divulgado una carta dirigida al Congreso en la que asegura que no se encontraron pruebas de que Trump o su equipo conspiraran con Rusia durante la campaña electoral de 2016.

"Esto apuntan las recomendaciones hechas a nuestro gran fiscal general, que no ha encontrado obstrucción", señaló Trump en relación al segundo objetivo de esta investigación, que ha sido tratar de determinar si el presidente intento obstruir la investigación.

En realidad, según recoge la misiva de Barr, sostiene en sus conclusiones que "si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera" sobre si obstruyó la justicia.

Barr se ha comprometido a enviar al Congreso, a mediados de abril, una versión editada sobre los presuntos lazos entre la campaña del ahora presidente y Rusia.

En su esta segunda carta al Congreso, Barr dijo que se editará la información que crea que "compromete potencialmente a las fuentes y los métodos" de la recopilación de información o lo que "infrinja indebidamente la privacidad personal, los intereses y reputación de terceros".

Sin embargo, el Comité Judicial de la Cámara Baja -controlado por el Partido Demócrata- autorizó este viernes el envío de un requerimiento judicial al Departamento de Justicia para que publique de manera íntegra el informe .

Tras una votación (24-17) en la que demócratas y republicanos votaron por separado, el comité aprobó que su presidente, el demócrata Jerrold Nadler, envíe la citación judicial al Departamento de Justicia estadounidense.

"Los demócratas, no importa lo que les demos, nunca estarán satisfechos. Una absoluta pérdida de tiempo", criticó hoy Trump.