El presidente, Donald Trump, volvió a insistir hoy que en no hubo un complot con el Kremlin durante la pasada campaña electoral y acusó al Partido Demócrata de ser responsable de lo que calificó como un "montaje" para intentar justificar su derrota en las elecciones de 2016.

"No existió colusión alguna. Yo no hice ninguna llamada a Rusia, no tengo nada que ver con Rusia. Todo el mundo lo sabe. Es un montaje de los demócratas, una excusa por haber perdido las elecciones", declaró Trump a los medios poco antes de pronunciar un discurso en la sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI).