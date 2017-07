El presidente, Donald Trump, partió hoy rumbo a Polonia con la incógnita de si suavizará las tensiones con los socios europeos y en la OTAN de su primer viaje internacional, y con una agenda para el G20 de Hamburgo que incluye bilaterales muy esperadas con sus homólogos ruso, mexicano y chino.

El Air Force One, el avión presidencial, despegó de la base de Andrews, a las afueras de Washington, alrededor de las 08.15 a.m. (ET) y Trump llegará a Varsovia, la capital polaca, en la noche de este miércoles.