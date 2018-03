El presidente Donald Trump dijo hoy que la Unión Europea (UE) "no ha tratado bien" a EEUU y afirmó que si levanta "sus barreras comerciales" se replanteará "si aplica o no aranceles", al comentar su intención de imponer tarifas al acero y al aluminio.

"La Unión Europea (UE) no has tratado bien, ha sido particularmente dura con EEUU. No dejan que hagamos negocios", dijo Trump en una rueda de prensa junto con el primer ministro sueco, Stefan Löfven.