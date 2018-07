El presidente, Donald Trump, llamó hoy "morosos" a varios países de la OTAN y dijo que deberían "reembolsar" a Washington los pagos atrasados, poco antes de aterrizar en Bruselas para participar mañana en la cumbre de líderes de la Alianza atlántica.

"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2 % (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.?", tuiteó Trump desde el avión que le transportaba a la capital belga.